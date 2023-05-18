Более 800 официальных страниц в соцсетях ведут госучреждения Мурманской области

С 1 декабря 2022 года в России действует закон о госпабликах. Он призван создать единый порядок работы госорганов в соцсетях.

Правительство РФ определило основной площадкой для ведения госпабликов — социальную сеть ВКонтакте. Ее ежемесячная аудитория составляет порядка 100 млн пользователей.

На региональном уровне ответственными за реализацию закона являются министерство информационной политики и Центр управления регионом Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на официальных страницах органов власти и подведомственных организаций в соцсетях можно оперативно получить достоверную и актуальную информацию о работе госучреждений, ответ на свой вопрос. На настоящий момент Мурманская область входит в тройку лидеров по популярности и распространению социальной сети «ВКонтакте».

На сегодняшний день госучреждения Мурманской области ведут более 800 официальных страниц в соцсетях. Их аудитория составляет порядка 750 тысяч пользователей. С вступлением в силу федерального закона увеличилось количество госпабликов и повысилось качество их наполнения.

Главная задача на сегодня — развивать госпаблики. Для этого специалисты регионального Мининформа совместно с ЦУР на регулярной основе проводят образовательные мероприятия для их администраторов.