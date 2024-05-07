Более 800 самодеятельных артистов со всех уголков Кольского Заполярья стали участниками второго этапа областного смотра-конкурса «Арктические сезоны»

Конкурс народных и образцовых самодеятельных коллективов в направлении «Полярная весна» проходил в Мончегорском городском центре культуры по следующим номинациям: современная и эстрадная хореография, духовая и эстрадно-джазовая музыка, эстрадный и джазовый вокал, современное декоративно-прикладное искусство.

По итогам конкурса рекомендацию на участие в финале смотра получили 18 коллективов из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Снежногорска, Мончегорска, Кандалакши, Полярных Зорь, Оленегорска, Кировска и Кольского района.

Напомним, что эксперты конкурса в течение года будут оценивать качество работы коллективов, носящих звание «народный/образцовый самодеятельный коллектив», чтобы присвоить или подтвердить это звание, а также выявлять лучших артистов в своих творческих жанрах и выбирать самые яркие зрелищные номера для крупных областных и всероссийских мероприятий.

В октябре эксперты конкурса выявят лучших среди ансамблей академического вокала и бального танца, а также коллективов театрального, изобразительного и циркового искусства, которые представят своё творчество в Кировском городском Дворце культуры.

Итоги смотра в торжественной обстановке будут подведены в рамках конкурса лауреатов «Звёзды «Арктических сезонов», который состоится в областной «Кировке» в конце года.

Смотр-конкурс проводится региональным Министерством культуры совместно с областным Дворцом культуры и народного творчества имени С.М. Кирова и областным художественным музеем.

Фото: https://gov-murman.ru