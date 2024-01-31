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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 16:00

Более 800 северян стали участниками Дня открытых дверей для будущих медицинских работников

В Мурманске состоялся «День открытых дверей для будущих медицинских работников». Мероприятие организовано региональным Минздравом совместно с кадровым центром для медицинских работников для профессиональной ориентации школьников Мурманской области и помощи в вопросах выбора вуза.

Открыл мероприятие заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Выбор профессии – очень важный шаг, а выбор в пользу медицинской профессии – это готовность в будущем самоотверженно помогать людям сохранить их здоровье и жизнь. Поэтому крайне важно подойти к этому выбору осознанно и серьезно. Прислушайтесь к себе и сделайте шаг навстречу медицины, посвятите свою жизнь людям. Знайте, что вас всегда ждут дома, возвращайтесь после учебы в наши больницы и поликлиники. Вы нужны нашему развивающемуся родному краю», – призвал Дмитрий Панычев.

Консультант отдела кадровой политики Министерства здравоохранения Мурманской области рассказала участникам мероприятия о целевом обучении, с чего стоит начать, какие документы нужны для поступления. Также участникам рассказали о мерах социальной поддержки для медиков, на которые они могут рассчитывать по окончании учёбы.

Перед школьниками выступили представители 5 учебных заведений из Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Мурманской области – Кольского и Мурманского медицинских колледжей. Они познакомили участников с историей своих учреждений, рассказали о нюансах поступления, преподавательском составе и учебной нагрузке, возможности поступления на бюджет, об успехах и достижениях своих студентов и учреждения, возможности проживания в общежитии, о внеучебной жизни студентов.

Кроме того, в ходе мероприятия ведущие медицинские организации: Мурманская Областная Клиническая больница имени П.А. Баяндина, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОЦСВМП», ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» представили от своих учреждений демонстрационные площадки с проведением мастер-классов. Школьники с большим удовольствием учились оказывать первую медицинскую помощь, знакомились с основными критериями здорового питания, разглядывали хирургические инструменты. На улице их ждали машины скорой медицинской помощи, где у ребят была возможность посмотреть оснащенность автомобиля и поговорить с представителями профессии.

Также на мероприятие приехали студенты из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, Мурманского арктического университета, Мурманского медицинского колледжа, которые рассказали нашим ребятам об организации учебного процесса, об особенностях обучения в ВУЗе, поделились своими впечатлениями об учёбе, спортивной и творческой жизни студентов.

В Мурманской области по инициативе губернатора в рамках плана «На Севере – жить» разработан уникальный пакет мер привлечения специалистов, в который входят: единовременная денежная выплата в размере до 1,5 млн рублей медицинским работникам, принимаемые на квотированные рабочие места; ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 тысяч рублей; компенсация оплаты аренды жилья медработникам в размере 25 тысяч рублей.

О мерах поддержки для медицинских работников Мурманской̆ области можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения по ссылке, а также в кадровом центре медицинских работников по телефонам: 26-62-88, 26-00-69.

Кроме этого, в раках национального проекта «Здравоохранения», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, предусмотрены выплаты: 

  • в размере 2 млн рублей для врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты либо поселки городского типа; 
  • в размере 1 млн рублей для врачей, прибывших (переехавших) на работу в города с населением до 50 тысяч человек;
  • в размере 1 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты либо поселки городского типа; 
  • в размере 500 тысяч рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в города с населением до 50 тысяч человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, для будущих абитуриентов предусмотрены целевые направления обучения. 

Целевое обучение – это подготовка по определенной специальности для трудоустройства в медицинскую организацию на определенную в договоре должность.  В период «Целевой компании – 2024» с 08.05.2024 г. по 30.06.2024 г. учащийся выбирает ВУЗ, будущую специальность. Далее направляет заявление и документы на целевое обучение в электронном виде и дает согласие на заключение договора.

Более подробную информацию о целевом обучении можно узнать по телефону 48-61-81 или на сайте по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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