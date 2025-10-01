Мурманчан с Днём города поздравит Хор ТурецкогоВзрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан
Более 800 северянок получили медицинскую помощь в обновленной женской консультации в Заполярном

В августе в Заполярном Печенгского округа после капитального ремонта возобновила работу женская консультация. Модернизация проводилась в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» стратегического плана «На Севере – жить!».

За 2 месяца работы медицинскую помощь в обновленной женской консультации получили 833 северянки.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в женской консультации оказывается полный спектр акушерско-гинекологической помощи, включая профилактику, диагностику и лечение заболеваний. Здесь также ведут беременных и оказывают помощь в послеродовой период, консультируют по вопросам планирования семьи. Прием ведут врач акушер-гинеколог, две акушерки.

Напомним, в ходе капитального ремонта были обновлены все помещения, закуплено новое медицинское оборудование и мебель.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554231/#&gid=1&pid=3

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
