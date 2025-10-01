Более 800 северянок получили медицинскую помощь в обновленной женской консультации в Заполярном

В августе в Заполярном Печенгского округа после капитального ремонта возобновила работу женская консультация. Модернизация проводилась в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» стратегического плана «На Севере – жить!».

За 2 месяца работы медицинскую помощь в обновленной женской консультации получили 833 северянки.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в женской консультации оказывается полный спектр акушерско-гинекологической помощи, включая профилактику, диагностику и лечение заболеваний. Здесь также ведут беременных и оказывают помощь в послеродовой период, консультируют по вопросам планирования семьи. Прием ведут врач акушер-гинеколог, две акушерки.

Напомним, в ходе капитального ремонта были обновлены все помещения, закуплено новое медицинское оборудование и мебель.

