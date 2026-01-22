Более 8000 временных рабочих мест: в Мурманской области продолжается губернаторский проект «Работа рядом»

В 2026 году продолжается реализация губернаторского проекта «Работа рядом» по временному трудоустройству граждан. Соответствующее постановление подписал глава региона.

В текущем году к участию во временных работах планируется привлечь более 8000 человек, из них 5500 подростков, 500 пенсионеров, 400 студентов образовательных организаций и др. Преимущественное право на участие в проекте остается за участниками СВО и членами их семей.

Заработная плата участникам губернаторского проекта «Работа рядом» устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время.

Из резервного фонда Мурманской области на реализацию проекта будет выделено 200 млн. рублей.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в 2025 году в рамках губернаторского проекта было создано более 8000 рабочих мест в 17 муниципальных образованиях региона, трудоустроено 8,4 тысячи человек

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560839/#&gid=1&pid=1