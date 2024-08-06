Более 81% всех пожаров на территории региона произошло по вине людей: губернатор Андрей Чибис призвал северян проявлять ответственность в пожароопасный сезон

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области вчера губернатор Андрей Чибис начал с текущей ситуации по природным пожарам. Глава региона призвал северян быть ответственными и бдительными в пожароопасный сезон – не разжигать костры в лесу, о возгораниях незамедлительно информировать спасателей.

В Мурманской области в этом году с начала пожароопасного сезона ликвидировано 58 пожаров на общей площади более 107 гектаров. Губернатор подчеркнул, что более 81% всех пожаров на территории региона произошло по вине людей, а именно из-за разведения костров.

«В Мурманской области стоит тёплая погода, всё сухое, и любой костёр, который, напомню, сейчас нельзя разводить, может привести к тяжёлым последствиям. Мы видели эти ситуации и в районе Териберки, и в районе Верхнетуломского. Я очень прошу всех поберечь нашу природу и облегчить жизнь тем ребятам, которые действительно героически, в непростых условиях ликвидируют эти ландшафтные пожары. Очень прошу всех внимательно к этому отнестись. Если видите какое-то задымление, обращайтесь по номеру 112 – сигнальте, чтобы можно было оперативно отреагировать. Прошу всех, кто посещает природу, – не разжигайте костры», – призвал Андрей Чибис.

Отдельно глава региона поблагодарил пожарных за тушение возгораний, отметив, что это героический труд, ведь на ликвидацию некоторых пожаров уходило по 15 и более часов.

Региональное Министерство информационной политики напоминает, что в Мурманской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрено административное наказание до 400 тысяч рублей. Если вы стали свидетелем лесного пожара, пожалуйста, немедленно позвоните по телефонам: 112, 8 (800) 100-94-00 и 8 (911) 338-61-31.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/