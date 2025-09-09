Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
Более 8,2 млн рублей - на такую сумму Гострудинспекцией в Мурманской области за 8 месяцев с начала года вынесено постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафа

По данным Государственной инспекции труда в Мурманской области, в отчётный период было вынесено 414 постановления, том числе 272 – в отношении должностных лиц, 4 - лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 138 - юридических лиц.

Из общего числа вынесенных постановлений: 75 - за нарушение требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ), 11 - за нарушение порядка проведения (непроведение) СОУТ (ч. 2 ст. 5.27.1. КоАП РФ), 64 - за непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда, непроведения медицинских осмотров (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ), 27 - за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ), 9 - за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права ( ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ), 19 - за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ), 19 - за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), 190 - за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) (ст. 15.33.2 КоАП РФ).

«Иногда руководство предприятий пытается сэкономить на вопросах охраны труда, на специалистах по охране. В результате - нарушения, выявление которых влечёт за собой административную ответственность. Наша задача - предупредить потенциальных нарушителей от совершения противоправных действий или бездействия», - комментирует итоги работы руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
