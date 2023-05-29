Более 82,5 тысячи жителей Мурманской области уже проголосовали за объекты благоустройства

Завтра, 31 мая, завершается голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил рекордную активность северян.

«На текущий момент уже свыше 82,5 тысячи человек отдали голос за те или иные территории для обновления в своём муниципалитете. Очень здорово, что с каждым годом, вовлеченность жителей растёт. Программа ФКГС – это отличный инструмент, который даёт дополнительные возможности чтобы преображать наши города и поселки, обновлять городскую среду. У всех, кто еще не успел проголосовать, такая возможность ещё есть на сайте 51.городсреда.ру», – подчеркнул глава региона.

Напомним, высказать своё мнение может каждый житель региона в возрасте от 14 лет. Всего на выбор в нашем регионе предложен 61 объект и дизайн-проект в 17 муниципальных образованиях региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, объекты-победители будут благоустроены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru