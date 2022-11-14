Более 84 тысяч юных северян осваивают программы дополнительного образования

Сегодня на оперативном совещании была рассмотрена система дополнительного образования.

«В Мурманской области 492 организации реализуют 4850 программ в этом направлении. И всего допобразованием охвачено свыше 84 тысяч детей, это 74% от общего количества школьников», — отметил Андрей Чибис.

Для развития ребят в регионе уже открыли «Точки роста», квантолабы и кванториумы, IT-куб и центр поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда».

«На гранты и поддержку этих программ в этом году мы выделили в общей сложности более 30 млн рублей», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о программах рассказала министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/