Более 8500 участников: в Мурманске впервые состоялась книжная ярмарка нового формата «Читай Cевер!»

Более 8500 человек приняли участие в книжной ярмарке нового формата «Читай Cевер!». Мероприятия, которые прошли в областном центре с 29 по 31 мая, организованы Союзом писателей России в рамках проекта «Центр культурного притяжения — Россия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Мурманской области. Проект объединил не только авторов и читателей, но и художников, издателей, музыкантов, а также тех, чьё творчество посвящено героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Главные события развернулись на трёх площадках: улице Пушкинской, в Центре научно-технологического образования «Родина» и Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Порядка 20 российских издательств представили на ярмарке свою продукцию. На книжных прилавках можно было найти литературу на любой вкус: от остросюжетной современной прозы и фундаментальных исторических исследований до красочных детских изданий и редких краеведческих книг.

Гостями ярмарки стали известные писатели — Ян Березкин, Андрей Коровин, Андрей Рубанов, Дмитрий Ищенко и многие другие. Свои насыщенные программы представило Мурманское отделение Союза писателей России. Для юных северян работала интерактивная площадка «Книжный переполох», а киномарафон «Кольский экран» познакомил зрителей с документальным кино о Крайнем Севере.

Кульминацией культурной программы стал вечер поэзии и авторской песни «Земля Героев» в ЦСИ «СОПКИ.21А». На одной сцене собрались заполярные литераторы и гости из разных регионов России. Перед слушателями выступил автор-исполнитель из Донецка Алексей Бешуля. Нашу поэзию достойно представили мурманские авторы Илья Виноградов, Марина Чистоногова, Дмитрий Ермолаев и другие. Завершилась ярмарка музыкально-поэтическим вечером, который объединил лирику и современное звучание: поэтическое трио Екатерины Гладышевской, Елены Захаровой и Дарьи Высоцкой подготовило программу «Девушка с яблоком».

«Три дня Мурманск был настоящей литературной столицей. Мы увидели, как много людей пришли на ярмарку, как активно участвовали в творческих встречах и с каким интересом знакомились с новинками книжного рынка. Это значит, что наш регион действительно живёт литературой, а народная программа «На Севере – жить!» работает на результат. Особенно радостно, что ярмарка стала пространством живого диалога между поколениями: здесь встречались и маститые писатели, и юные читатели, и те, кто только делает первые шаги в литературе. Уверена, что этот проект станет доброй традицией для Кольского Заполярья», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в 2025 году наш регион победил во Всероссийском конкурсе «Центр культурного притяжения – Россия». Мурманск вошёл в число пяти городов, которые благодаря победе подготовили уникальное событие — книжную ярмарку нового формата. В ярмарке «Читай Cевер!» сошлись традиции русского слова и актуальные культурные тренды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568857/#&gid=1&pid=8