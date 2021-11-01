Более 870 северян получили помощь в МФЦ в оформлении «ковидных» документов

С 25 октября в многофункциональные центры Мурманской области обратилось более 870 человек, которым потребовалась помощь в получении сертификатов о вакцинации против коронавируса, а также документов, подтверждающих факт перенесенного заболевания или результат тестирования на COVID-19. Это в два раза больше по сравнению с предыдущей неделей. 305 человек пришли в МФЦ только для того, чтобы распечатать документ.

Востребованность нового сервиса отметил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис.

«В наших многофункциональных центрах по всей области начали оказывать этот новый вид услуг. Специалисты помогают получить и распечатать QR-код тем, кто сам не может это сделать. Услуга оказалась востребованной, как мы и предполагали. Благодарю коллег из МФЦ и Минцифры за организацию этой работы», - подчеркнул глава региона.

29 октября Министерство здравоохранения Мурманской области и министерство цифрового развития региона заключили соглашение, благодаря которому не зарегистрированные на «Госуслугах» граждане могут в день вакцинации обратиться к специалисту МФЦ для получения учетной записи на портале. Специалисты МФЦ помогают гражданам зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись и при необходимости распечатать документ из личного кабинета.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 30 октября для посещения общественных мест необходимо предъявить документ, подтверждающий наличие прививки от COVID-19, факт перенесенного заболевания, отрицательный результат ПЦР-теста или медотвод от вакцинации. Чтобы исключить использование клиентами поддельных сертификатов, в Мурманской области действует специальное мобильное приложение для сферы услуг, отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

«Министерство цифрового развития нашей области запустило сервис для верификации QR-кодов. За два дня работы системы 240 организациями было проверено на подлинность более 3000 кодов. Благодарю за эту программу, она очень удобна для предпринимателей», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что особый QR-код присваивается документам, сформированным на портале «Госуслуги», таким как прививочный сертификат, сертификат переболевшего или результат теста.