Из-за непогоды от Кандалакши до Мончегорска ограничено движение большегрузовИнфляция в октябре увеличилась во многом за счёт роста цен на продовольствие
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 16:30

Более 873 млн рублей дополнительно выделено Мурманской области для оказания медицинской помощи северянам, в том числе заболевшим COVID-19

Более 873 млн рублей из федерального бюджета получила Мурманская область на дополнительное обеспечение оказания медицинской помощи жителям, в том числе заболевшим ковидом. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Всего при поддержке правительства Российской Федерации, председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко наш регион получил дополнительно более 2 млрд рублей, чтобы наша система здравоохранения смогла эффективно бороться с коронавирусом в этом году и обеспечивать финансовую стабильность медучреждений», – сказал глава региона.

Андрей Чибис добавил, что также в Мурманскую область поступили 22 новых автомобиля скорой помощи. В настоящее время машины уже распределяются по медицинским организациям Кольского Заполярья.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» отремонтирована амбулатория в сельском поселении Тулома. На полноценный ремонт помещений направлено 6,8 млн рублей и 3,7 млн – на медицинское оборудование, мебель и оргтехнику.

«Прошу наших коллег из министерства здравоохранения региона оперативно провести все процедуры лицензирования, чтобы с декабря пациентов начали принимать в новых, более комфортных, условиях. Сегодня в Туломе проживает около 2,5 тысячи человек. Почти 500 из них – это дети, – подчеркнул губернатор. – На настоящий момент в амбулаторных условиях местным жителям оказывается медицинская помощь по направлениям: акушерское и лечебное дело, физиотерапия, педиатрия, терапия, стоматология общей практики».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что в регионе по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» смонтирован и введён в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в сельском населённом пункте на границе России с Норвегией и Финляндией – Раякоски. Уже оформляются все необходимые разрешительные документы, и в конце декабря в нём начнут принимать пациентов.

«На настоящий момент местным жителям оказывают врачебную и доврачебную помощь в медицинском кабинете населённого пункта. Еженедельно туда приезжает фельдшер взрослой поликлиники Печенгской ЦРБ. Также на 1,2 млн рублей, которые выделил для оснащения ФАПа «Норникель», было закуплено медицинское оборудование, мебель, оргтехника», – сообщил Андрей Чибис.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аудитор СП Алексей Саватюгин: размер и структура госдолга РФ не представляют угроз для финансовой системы-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 56 копеек, доллар подрос на 46 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрят интеллектуальные системы учёта электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Автомобилистам-нарушителям придётся раскошелиться ещё больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика