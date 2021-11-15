Более 873 млн рублей дополнительно выделено Мурманской области для оказания медицинской помощи северянам, в том числе заболевшим COVID-19

Более 873 млн рублей из федерального бюджета получила Мурманская область на дополнительное обеспечение оказания медицинской помощи жителям, в том числе заболевшим ковидом. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Всего при поддержке правительства Российской Федерации, председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко наш регион получил дополнительно более 2 млрд рублей, чтобы наша система здравоохранения смогла эффективно бороться с коронавирусом в этом году и обеспечивать финансовую стабильность медучреждений», – сказал глава региона.

Андрей Чибис добавил, что также в Мурманскую область поступили 22 новых автомобиля скорой помощи. В настоящее время машины уже распределяются по медицинским организациям Кольского Заполярья.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» отремонтирована амбулатория в сельском поселении Тулома. На полноценный ремонт помещений направлено 6,8 млн рублей и 3,7 млн – на медицинское оборудование, мебель и оргтехнику.

«Прошу наших коллег из министерства здравоохранения региона оперативно провести все процедуры лицензирования, чтобы с декабря пациентов начали принимать в новых, более комфортных, условиях. Сегодня в Туломе проживает около 2,5 тысячи человек. Почти 500 из них – это дети, – подчеркнул губернатор. – На настоящий момент в амбулаторных условиях местным жителям оказывается медицинская помощь по направлениям: акушерское и лечебное дело, физиотерапия, педиатрия, терапия, стоматология общей практики».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что в регионе по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» смонтирован и введён в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в сельском населённом пункте на границе России с Норвегией и Финляндией – Раякоски. Уже оформляются все необходимые разрешительные документы, и в конце декабря в нём начнут принимать пациентов.

«На настоящий момент местным жителям оказывают врачебную и доврачебную помощь в медицинском кабинете населённого пункта. Еженедельно туда приезжает фельдшер взрослой поликлиники Печенгской ЦРБ. Также на 1,2 млн рублей, которые выделил для оснащения ФАПа «Норникель», было закуплено медицинское оборудование, мебель, оргтехника», – сообщил Андрей Чибис.