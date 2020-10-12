Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ. «Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

«Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале «Госуслуги», при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты», - уточняет пресс-служба.