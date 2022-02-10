Более 88% сотрудников из СЗФО боятся, что данные их паспортов и банковских карт могут быть украдены

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и веб-браузер Vivaldi выяснили, как российские работники относятся к скрытому сбору их персональных данных в интернете, а также чего они опасаются.

Исследование показало, что 88% сотрудников из СЗФО боятся, что будут украдены данные их паспортов и банковских карт. 71% опрошенных на Северо-Западе страны отметили важность сохранения анонимности данных о месте жительства пользователей, 65% в СЗФО хотят сохранить данные о доходах. 55% опрошенных заявили, что для них важно, чтобы данные о детях (имя, возраст, пол, интересы) не были доступны остальным. Ещё 32% не хотели бы, чтобы кто-то знал или раскрывал их интересы в сети, а также их переписки в мессенджерах и социальных сетях.

Вопрос приватности в интернете сегодня волнует большинство пользователей. По данным опроса, 79% жителей СЗФО знают о том, что информация об их действиях в сети собирается и анализируется крупными IT компаниями (например, Google, Amazon, Facebook), ещё 12% никогда не задумывались об этом, 9% опрошенных даже не подозревали о таком сборе данных. Также 82% опрошенных понимают, что собранная информация используется для составления их пользовательского профиля (возраст, пол, доход, интересы и прочее).

Осведомленность людей о том, какие данные о пользователях собирают, отличается. Так, 82% респондентов из СЗФО знают, что данные об их имени, возрасте и поле собираются сторонними компаниями, 74% подозревают, что адрес их электронной почты собирается сторонними компаниями, 76% думают, что данные их номеров «утекают» через сеть (подробнее на диаграмме).