Более 90 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню образования Мурманской области

Мероприятия, посвящённые 86 годовщине со дня образования Мурманской области, посетили более 90 тысяч северян. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Завтра нашему региону исполнится 86 лет со дня образования. В минувшие выходные во всех муниципалитетах проходили праздничные мероприятия, приуроченные ко дню рождения Кольского Заполярья. В совокупности посетителями праздников и нашего форума «КультАрктика» стали более 90 тысяч человек. В преддверии этой даты хочу ещё раз поздравить всех северян!» – сказал глава региона.

Также Андрей Чибис поблагодарил жителей Мурманской области за активное участие в жизни региона, который динамично растёт и развивается.

«Хочу поблагодарить каждого за тот вклад, который вы вносите в развитие Мурманской области. Регион развивается, несмотря на различные давления и санкции. Жить и работать в таком мощном регионе – большая честь для меня и команды. И, конечно, хочу поблагодарить организаторов мероприятий, которые были сделаны на достойном уровне, а также сотрудников правоохранительных органов за порядок и безопасность. Никаких инцидентов допущен не было», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru