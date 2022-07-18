Более 900 человек обратились для участия в программе «Свой дом в Арктике»

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис проинформировал о первых итогах региональной программы «Свой дом в Арктике».

«Вторую неделю идёт приём заявок на участие. Напомню, мы предоставляем 1 миллион рублей гражданам из широкого перечня сфер деятельности и 1,5 миллиона – многодетным семьям, желающим построить собственный дом, купить домокомплект или готовое здание на первичном рынке в нашем регионе. Программа «Свой дом в Арктике» распространяется, в частности, на медицинских работников», – отметил глава региона.

Как подчеркнул Андрей Чибис, мера оказалось очень популярной – уже больше 900 человек обратились по поводу получения выплаты. Все получили консультации по телефону и на личном приёме, а 22 пакета документов уже приняты и находятся на рассмотрении.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году на реализацию программы из областного бюджета будет направлено 500 миллионов рублей, в дальнейшем её условия будут корректироваться в зависимости от запроса жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/