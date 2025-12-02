Более 900 культурно-массовых мероприятий пройдут в Мурманской области в рамках новогодней кампании

В Мурманской области стартовала масштабная новогодняя кампания, которая включает более 900 культурно-массовых мероприятий. Подробнее о плане праздничных мероприятий на декабрь 2025 и январь 2026 года вчера на оперативном совещании в правительстве региона рассказала заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова.

«Новый год — праздник, любимый северянами всех возрастов. Учреждения культуры активно вовлечены в подготовку праздничной программы, чтобы декабрь и январские каникулы жители и гости региона могли провести насыщенно, ярко и интересно. Уже почти во всех муниципалитетах прошли церемонии открытия новогодних елок в сопровождении уличных концертно-театрализованных представлений и развлекательно-игровых программ. Так, в декабре 2025 и январе 2026 года в регионе запланировано более 900 культурных новогодних мероприятий, которые охватят свыше 175 тысяч северян», — отметила заместитель министра культуры Мурманской области.

Так, с 12 по 14 декабря в мурманском Ледовом дворце спорта пройдут губернаторские ёлки с интерактивным спектаклем «Тайна часов вечности» в стиле стимпанк. Приглашения получат юные северяне от 7 до 14 лет, которые имеют выдающиеся достижения в общественной, культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности, ребята из многодетных семей и дети участников СВО, а также ряд других льготных категорий.

«Как и в прошлом году, в рамках новогодней кампании будут организованы гастроли коллективов областных театров, чтобы порадовать юных зрителей из отдаленных городов. Артисты Мурманского областного драмтеатра отправятся в Алакуртти и Кандалакшу и представят ребятам спектакль «Золотой цыпленок». Коллектив областного театра кукол покажет в Печенге и Заполярном спектакль «Саамская сказка». Завершит кампанию серия показов премьерной постановки «Любопытный слоненок» в областном театре кукол, зрителями станут самые маленькие гости губернаторских елок. В общей сложности новогодняя кампания главы региона охватит 20000 юных северян», — рассказала Ольга Анисимова.

Областные учреждения культуры подготовили насыщенную программу на весь праздничный период. С 20 декабря и до конца январских каникул областной театр кукол представит премьерные постановки «Мерзни, мерзни, волчий хвост!» для самых маленьких зрителей и «Любопытный слоненок» для ребят постарше. В областном драматическом театре зрителей ждет премьера спектакля «Лунный принц» для детей и музыкальная комедия «Карнавальная ночь» для взрослых, а также путешествие в новогоднюю резиденцию «В гостях у Дедушки Мороза».

Областная филармония приглашает на музыкальную сказку «Щелкунчик и мышиный король», а также на уютные посиделки программы «Кантеле — волшебное приключение» для самых маленьких зрителей. Взрослую аудиторию ждет рождественский спектакль «Самая красивая звезда» и музыкальная программа «Тихий вечер в кафе». Артисты областной Кировки покажут музыкальную сказку «Защитники Нового года».

Музеи и библиотеки региона подготовили обширную программу. Областной краеведческий музей приглашает на программу «Новогодний кавардак» с творческими мастер-классами, музейными занятиями и тематическими экскурсиями. А художественный музей, помимо творческих и познавательных мероприятий, представит традиционную выставку «Заполярья» с работами мурманских художников. Областная детско-юношеская библиотека проведет новогодние фольклорные посиделки «Когда приходят чудеса», игровую программу «Игогошный Новый год» и тематические мастер-классы по созданию сувениров. Областная «Научка» приглашает гостей в планетарий на новогоднее шоу «Космический переполох» и показы фильмов. Для взрослых посетителей в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоятся лекции на тему «Новогодняя символика в современном искусстве» и «Зимняя сказка», игротека «Настолки под елкой» и новогоднее Бинго «Угадай мелодию!», все желающие смогут сделать фотосессию в фотозоне «Конь в пальто».

Для молодежи в пространствах «СОПКИ» запланировано более 300 мероприятий. Это мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, кинопоказы, караоке и турниры по настольным играм. В пространствах «СОПКИ СЕМЬЯ» гостей ждут творческие мастер-классы по росписи пряников и созданию новогодних поделок, интерактивные игровые и квест-программы, литературные путешествия и киносеансы.

Уже 9 января в Мурманск прибудет Поезд Деда Мороза. Это уникальный проект РЖД, в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга на специальном поезде совершает путешествие по российским городам. Посетить передвижную резиденцию можно по билетам, приобретенным на сайте РЖД.

«Обобщая новогоднюю повестку, хочу пригласить всех северян присоединиться к программе культурных событий декабря и новогодних каникул. Узнать подробности о мероприятиях можно в госпабликах учреждений культуры и в тематическом разделе «Афиша» на портале «Наш Север», — отметила в завершение доклада Ольга Анисимова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557912/#&gid=1&pid=1