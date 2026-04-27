Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
Мурманская область. Арктика (16+)27.04.26 08:45

Более 900 юных авторов, 50 победителей и 266 рукописных книг: в Мурманске подвели итоги международного конкурса «Все краски Севера»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей XXIX Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». В этом году на конкурс поступило 266 рукописных книг, авторами которых стали более 900 юных дарований из Мурманской области, других регионов России, а также из Республики Беларусь, Греции и Монголии.

В праздничном мероприятии, которое собрало более 50 победителей из Мурманска и разных уголков Заполярья, приняла участие исполняющая обязанности начальника Управления развития сферы культуры и искусства министерства культуры Мурманской области Ольга Большакова. Она поздравила юных авторов и вручила главную награду – премию Гран-при «Малый триумф». Лауреатом стала семиклассница Светозара Белоус из Полярных Зорь за книгу «Не один» в номинации «Мой сильный маленький народ».

Все победители получили памятные подарки и специальные призы от партнеров конкурса: администрации Мурманска и Терского округа, Мурманского центра коренных малочисленных народов Севера, Мурманской епархии и других.

Творческий вечер украсили выступления детских коллективов – вокального ансамбля «Улыбка», ансамбля детской музыкальной школы №5, студии «ТанцКласс» и театральной студии «Пятая планета» из Апатитов. Четвероногие питомцы клуба кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане» посвятили свое выступление собакам, побывавшим в космосе.

Выставка рукописных книг будет работать в центре краеведения и страноведения до 1 мая. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте детско-юношеской библиотеки по ссылке.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка юных дарований и создание условий для раскрытия их творческого потенциала – одно из приоритетных направлений народной программы «На Севере – жить!». Конкурс «Все краски Севера» уже почти три десятилетия служит ярким подтверждением тому, что в Заполярье растёт новое поколение талантливых писателей и художников, неравнодушных к родному краю.

Подробности и список победителей  здесь.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457287496%2Fwall-139605315_32571

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
