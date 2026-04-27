Более 900 юных авторов, 50 победителей и 266 рукописных книг: в Мурманске подвели итоги международного конкурса «Все краски Севера»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей XXIX Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». В этом году на конкурс поступило 266 рукописных книг, авторами которых стали более 900 юных дарований из Мурманской области, других регионов России, а также из Республики Беларусь, Греции и Монголии.

В праздничном мероприятии, которое собрало более 50 победителей из Мурманска и разных уголков Заполярья, приняла участие исполняющая обязанности начальника Управления развития сферы культуры и искусства министерства культуры Мурманской области Ольга Большакова. Она поздравила юных авторов и вручила главную награду – премию Гран-при «Малый триумф». Лауреатом стала семиклассница Светозара Белоус из Полярных Зорь за книгу «Не один» в номинации «Мой сильный маленький народ».

Все победители получили памятные подарки и специальные призы от партнеров конкурса: администрации Мурманска и Терского округа, Мурманского центра коренных малочисленных народов Севера, Мурманской епархии и других.

Творческий вечер украсили выступления детских коллективов – вокального ансамбля «Улыбка», ансамбля детской музыкальной школы №5, студии «ТанцКласс» и театральной студии «Пятая планета» из Апатитов. Четвероногие питомцы клуба кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане» посвятили свое выступление собакам, побывавшим в космосе.

Выставка рукописных книг будет работать в центре краеведения и страноведения до 1 мая. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте детско-юношеской библиотеки по ссылке.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка юных дарований и создание условий для раскрытия их творческого потенциала – одно из приоритетных направлений народной программы «На Севере – жить!». Конкурс «Все краски Севера» уже почти три десятилетия служит ярким подтверждением тому, что в Заполярье растёт новое поколение талантливых писателей и художников, неравнодушных к родному краю.

