Более 91 млрд рублей инвестируют в Мурманскую область резиденты Арктической зоны РФ

В Мурманской области зарегистрированы ещё четыре новых резидента Арктической зоны РФ. Как сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, всего 71 резидент инвестирует в регион более 91 млрд рублей.

«Плюс четыре новых резидента Арктической зоны Российской Федерации. Мы по-прежнему остаёмся в лидерах. На сегодняшний день у нас в Мурманской области уже 71 резидент, который инвестирует в регион более 91 млрд рублей, из которых уже вложено свыше 7 млрд, – отметил глава региона. – Прошу Ольгу Кузнецову, Министерство развития Арктики и экономики, Корпорацию развития Мурманской области максимально содействовать этим инвесторам в реализации их проектов».

Андрей Чибис также ещё раз подчеркнул значимость появления новых резидентов на территории нашей области – это налоги, новые рабочие места и возможность самореализации для северян, сообщает региональное Министерство информационной политики.