Более 93% мандатов на выборах муниципальных депутатов получили кандидаты от партии «Единая Россия»

Накануне в 10 муниципальных образованиях Мурманской области выбирали депутатов: Оленегорске, Ловозере, Ура-Губе, Алакуртти, Туманном, Мончегорске, Кильдинстрое, Умбе, ЗАТО Александровск и Молочном.

«По предварительным данным кандидаты от «Единой России» получили 120 из 129 мандатов, а это более 93%. Поздравляю всех победивших и хочу обозначить, что победа – это доверие, которое оказали наши жители вам, партии и конкретным людям. Теперь задача каждого избранного депутата – верой и правдой служить своим избирателям и выполнять те задачи, которые были взяты в момент избирательной кампании. А всех глав муниципалитетов прошу активно помогать избранным депутатам в рамках решения задач и вопросов, с которыми они будут обращаться», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона поблагодарил территориальные избиркомы и всех наблюдателей, которые обеспечили легитимность и отсутствие нарушений на выборных площадках, сотрудников полиции – за обеспечение безопасности.

Фото: https://gov-murman.ru