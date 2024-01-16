Более 93 тысяч человек отдохнули в Мурманской области в период новогодних праздников

С каждым годом растёт количество желающих посетить Мурманскую область. Как отмечают в региональном комитете по туризму, турпоток особенно увеличивается в период праздничных и каникулярных дней. Более 93 тысяч жителей и гостей Мурманской области отдохнули в регионе в период новогодних каникул 2023-2024 года, что на 6% превышает аналогичный период прошлого года.

Несмотря на увеличение количества мест размещения, гостиницы и туристические комплексы работали в праздничные дни режиме повышенного спроса, в некоторых из них степень загрузки достигала 90%.

Одним из наиболее привлекательных зимних туристических направлений в нашей области является горнолыжный туризм, наш регион имеет одиннадцать горнолыжных комплексов и представляет самый длительный горнолыжный сезон в РФ. В новогодние каникулы более 36 тысяч человек посетили склоны Мурманской области, из них 32,5 тысячи остановили выбор на курорте «Большой Вудъявр».

Лидером по принятым туристам в новогодние каникулы остаётся кластер «Хибины» (в границах городов Кировск и Апатиты). По экспертной оценке, территорию посетило порядка 59 тысяч человек. Основными объектами посещения являются горнолыжные склоны, экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», арт-парк «Таинственный лес», арт-каток «Сияние» на территории санатория «Изовела». В новогодние праздники увлекательные семейные экскурсии и квесты представил в этом году Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН.

В Мурманске традиционно лидирующую позицию по посещению занял Арктический выставочный центр «Атомный Ледокол «Ленин», а также ярмарка «На Севере – тепло».

Как сообщает региональный комитет по туризму, важным событием 2023 года стало появление на карте Мурманской области круглогодичного национального туристического маршрута «Заполярный калейдоскоп», признанного на Всероссийском уровне. Этот маршрут отличается тем, что имеет фиксированную цену и определенные даты заездов, независимо от количества заезжающих туристов (это может быть 1 человек или целая группа). Маршрут пользуется популярностью, потому что включают в себя основные туристические объекты региона.

Проведенный анализ потока туристов и посетителей туристских объектов на новогодние праздники свидетельствует о том, что интерес к Мурманской области продолжает расти, в том числе среди жителей Кольского Заполярья, которые имеют возможность получения скидок на некоторые туристические услуги по Единой карте жителя.