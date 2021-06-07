Более 300 спортивных мероприятий пройдут в Мурманской области этим летомЛето пришло, пора тушить лесные пожары
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.06.21 16:45

Более 97,5 тысячи человек привито от COVID-19 в Мурманской области

В Мурманской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Для достижения коллективного иммунитета необходимо пройти вакцинацию 60% населения региона.

«Всего в регионе привиты более 97,5 тысячи человек. Это 28% от плана. Полный курс вакцинации прошли более 80 тысяч человек», – сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В 20 муниципалитетах в 12 подведомственных региональному минздраву медорганизациях работает 28 прививочных бригад. Во все пункты вакцинации можно записаться через портал «Госуслуги» или региональный портал записи. Цифровыми сервисами уже воспользовались более 21 тысячи северян.

«Наш регион в пятерке лучших по стране по числу записавшихся через портал госуслуг в пересчёте на численность населения с начала прививочной кампании», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

По выходным в ТЦ «Плазма» и ТЦ «Волна» работают мобильные прививочные пункты, в которые не нужно предварительно записываться. В минувшие субботу и воскресенье в них привились 87 человек.

Сегодня в Мурманской области для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом функционирует 453 койки. Свободный коечный фонд составляет  порядка 20%. На догоспитальном этапе помощь пациентам с ковид оказывают 17 бригад скорой и 11 амбулаторных патронажных бригад.

В регионе поддерживают неснижаемый 10-кратный запас лекарств, средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфектантов.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в Мурманской области сохраняют высокий охват тестированием на ковид: всего проведено более 982 тысяч ПЦР-исследований. Активно используется сервис оперативного СМС-информирования о результатах тестов. Их получили более 215 тысяч человек.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко - это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей
-

Последние комментарии

Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире23:25«Расправь крылья». Художественный фильм (6+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Легенды науки». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 34 копейки, евро теряет 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 4 млрд кВтч с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали предложение о введении запрета на взимание комиссии при внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные услуги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика