Более 97,5 тысячи человек привито от COVID-19 в Мурманской области

В Мурманской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Для достижения коллективного иммунитета необходимо пройти вакцинацию 60% населения региона.

«Всего в регионе привиты более 97,5 тысячи человек. Это 28% от плана. Полный курс вакцинации прошли более 80 тысяч человек», – сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В 20 муниципалитетах в 12 подведомственных региональному минздраву медорганизациях работает 28 прививочных бригад. Во все пункты вакцинации можно записаться через портал «Госуслуги» или региональный портал записи. Цифровыми сервисами уже воспользовались более 21 тысячи северян.

«Наш регион в пятерке лучших по стране по числу записавшихся через портал госуслуг в пересчёте на численность населения с начала прививочной кампании», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

По выходным в ТЦ «Плазма» и ТЦ «Волна» работают мобильные прививочные пункты, в которые не нужно предварительно записываться. В минувшие субботу и воскресенье в них привились 87 человек.

Сегодня в Мурманской области для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом функционирует 453 койки. Свободный коечный фонд составляет порядка 20%. На догоспитальном этапе помощь пациентам с ковид оказывают 17 бригад скорой и 11 амбулаторных патронажных бригад.

В регионе поддерживают неснижаемый 10-кратный запас лекарств, средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфектантов.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в Мурманской области сохраняют высокий охват тестированием на ковид: всего проведено более 982 тысяч ПЦР-исследований. Активно используется сервис оперативного СМС-информирования о результатах тестов. Их получили более 215 тысяч человек.