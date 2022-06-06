Более 980 тысяч квадратных метров дорожного полотна обновят в этом году в Мурманской области

В рамках дорожной кампании 2022 года запланировано обновить 981 тыс. квадратных метров дорог в Мурманской области. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания глава региона Андрей Чибис, он также отметил, что на многих участках уже приступили к ремонтным работам.

«Из ключевых – это участок дороги Североморск – Североморск 3, автоподъезд к Апатитам. Завершены работы по укладке асфальта на автомобильной дороге Кировск – Апатиты – это те участки, которые требовали ремонта. В скором времени приступим к реконструкции и капитальному ремонту с 10 по 35 км автоподъезда к Териберке и ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также отметил, что активно начаты работы в Мурманске: подрядчики уже приступили к работам на 19-ти из 28 объектов, запланированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Всех коллег, которые за это отвечают и в муниципалитетах, и в Минтрансе, прошу очень жестко следить за тем, как контракты исполняются. Объемы большие, сезон короткий, очень важно, чтобы здесь с учетом проблем прошлых лет все было четко и вовремя сделано», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12392-bolshoy-remont-v-severomorske-3/page,2/#news-gal-4