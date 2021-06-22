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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.21 09:00

Более чем на одну тонну увеличен объём вылова сёмги на реке Кола

Объём вылова сёмги для любительского рыболовства на реке Кола увеличен почти на 1100 кг. О принятом решении сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание в правительстве Мурманской области.

«По итогу обращения ко мне рыбаков на заседании комиссии с учетом поддержки Росрыболовства решили увеличить объем вылова семги более чем на одну тонну по соответствующим участкам», – отметил глава региона.

Так, на участке «Кола-1» разрешённый объём вылова теперь составляет 550 кг, на «Кола-2» – 643 кг, на «Кола-3» – 200 кг сёмги.

Напомним, в начале июня по поручению губернатора для урегулирования ситуации региональное минприроды проработало вопрос с ФГБУ «Главрыбвод» и направило в адрес Росрыболовства предложение об изменении объёма вылова сёмги.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также выразил слова благодарности Центру лесного и экологического контроля Мурманской области за слаженную работу и проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений природоохранного законодательства.

«Благодарю за чёткую работу службу лесного и экологического контроля, которая активно взялась за проведение соответствующих проверок совместно с правоохранительными структурами. Один из случаев как раз касается реки Кола, были также проверены полуострова Средний и Рыбачий. Всем, кто отвечает за защиту нашей природы, большое спасибо», – сказал губернатор.

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