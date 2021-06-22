Более чем на одну тонну увеличен объём вылова сёмги на реке Кола
Объём вылова сёмги для любительского рыболовства на реке Кола увеличен почти на
«По итогу обращения ко мне рыбаков на заседании комиссии с учетом поддержки Росрыболовства решили увеличить объем вылова семги более чем на одну тонну по соответствующим участкам», – отметил глава региона.
Так, на участке «Кола-1» разрешённый объём вылова теперь составляет
Напомним, в начале июня по поручению губернатора для урегулирования ситуации региональное минприроды проработало вопрос с ФГБУ «Главрыбвод» и направило в адрес Росрыболовства предложение об изменении объёма вылова сёмги.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также выразил слова благодарности Центру лесного и экологического контроля Мурманской области за слаженную работу и проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений природоохранного законодательства.
«Благодарю за чёткую работу службу лесного и экологического контроля, которая активно взялась за проведение соответствующих проверок совместно с правоохранительными структурами. Один из случаев как раз касается реки Кола, были также проверены полуострова Средний и Рыбачий. Всем, кто отвечает за защиту нашей природы, большое спасибо», – сказал губернатор.