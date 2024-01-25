Более чем трём тысячам жителей региона сохранён прожиточный минимум

В 2023 году судебные приставы региона сохранили прожиточный минимум при взыскании долгов 3101 жителю Мурманской области.

Напомним, что для того, чтобы воспользоваться данным правом должнику необходимо подать заявление. Это можно сделать в «личном кабинете» на портале «Госуслуги» или обратившись к судебному приставу по месту ведения исполнительного производства.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, в заявлении следует указать: фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, номер контактного телефона; социальную категорию, к которой относится заявитель (например: трудоспособный гражданин или пенсионер); реквизиты банковского счёта, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума.

Сотрудники УФССП обращают внимание на то, что прожиточный минимум может быть сохранён только на одном из счётов должника-гражданина.

Также необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода.

Несмотря на то, что на рассмотрение заявления судебному приставу даётся до 10 дней, происходит это в кратчайшие сроки.

В случае положительного решения постановление о сохранении прожиточного минимума направляется для исполнения в банк.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.