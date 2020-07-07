Более чем в 200 домах Мурманской области одновременно ведутся капитальные ремонты

Краткосрочный план на 2020 год предусматривает проведение капитальных ремонтов в 285 многоквартирных домах Мурманской области. При этом самих видов работ больше – 456.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, зачастую, например, одновременно проводятся ремонты фасадов и крыш. Объединение таких видов работ на одном объекте сокращает общий срок ремонта, что удобно для подрядных организаций, но в первую очередь, для самих жителей.

Ремонт фасадов и крыш, электрических сетей, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена лифтового оборудования – виды работ, которые проводит регоператор. Всего в 2020 году в многоквартирных домах Мурманской области будет отремонтировано 90 крыш, 52 фасада, 10 фундаментов, 7 подвалов. Также проводятся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем в 47 домах, производится замена лифтового оборудования в 99 домах.

В течение года краткосрочный план капремонта корректируется. Так, в июне за счёт экономии средств удалось внести в краткосрочный план дополнительно два адреса – ул.Коминтерна, 24 и ул.Привокзальная, 10 в областном центре, где будут отремонтированы крыши. Как только появляется возможность, некоторые виды работ выполняются раньше запланированного срока. Например, капремонт бойлера в доме №33а по улице Шмидта в Мурманске и крыши дома №29 по Хибиногорской улице в Кировске запланированы на 2021, а будут выполнены в 2020 году.