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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.24 16:30

Более чем в 60 регионах страны начались активные дорожные работы по нацпроекту

В субъектах-участниках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идёт активная фаза дорожного сезона. По данным СОУ «Эталон», работы уже ведутся в 66 регионах Российской Федерации. Всего до конца года запланировано выполнить укладку дорожного покрытия общей площадью более 92 млн м². 

«За пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России, удалось достичь рекордных результатов. До конца этого года доля дорог городских агломераций в нормативном состоянии составит 85%, а доля таких региональных дорог ― 54%. Всего в течение года планируется обновить около 14,6 тыс. км автомобильных дорог», ― сообщил министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт. 

На реализацию нацпроекта ежегодно выделяется беспрецедентное федеральное финансирование. 

«Субъекты страны ставят перед собой амбициозные цели и получают на их реализацию внушительную поддержку. В 2024 году на обновление региональных и местных дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 517 млрд рублей, из них 259,3 млрд – средства федерального бюджета», ― отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Например, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области планируется привести в нормативное состояние 54,5 км автомобильных дорог, из них 40 км региональных автодорог, в том числе 5,5 км дорог опорной сети, 1700,29 погонных метров искусственных сооружений регионального значения и 14,4 км улично-дорожной сети агломерации «Мурманская» (г. Мурманск).

На региональных дорогах полным ходом идут ремонтные работы. На автодороге Умба – Кандалакша дорожники завершают укладку верхнего слоя асфальта на втором участке из четырех запланированных, на дороге Кола – Мурмаши выполняются демонтажные работы по барьерному ограждению, снятию растительного грунта, проведена частичная фрезеровка и укладка асфальтобетонного покрытия в рамках первого этапа.

На мостовом переходе через Кольский залив подрядная организация выполняет работы по демонтажу барьерного ограждения и цоколей под него, а также демонтажу водоотводного экрана. 

На «переходящих» объектах также начались работы после технологического перерыва. На сегодняшний день техническая готовность на автоподъезде к селу Териберка км 10 ―  км 35, мостовом переходе через р. Большая Печенга на 32 км автомобильной дороги Никель ―  Приречный-а/д «Лотта», на мосту через р. Канентъявр на 49 км автомобильной дороги Кола -―  Серебрянские ГЭС с подъездами составляет порядка 50%.

В Мурманске начаты ремонты на улице Гвардейской, дорожники полностью обновляют тротуары на протяжении всей дороги. По контракту планируется обновить более 4 тысяч квадратных метров пешеходной зоны улицы. Также ремонтируются улицы Полярный Круг, Фестивальная (участок от улицы Подгорной до улицы Фестивальная, 24), Приморская и Советская в жилом районе Росляково. 1 июня дорожники вышли на следующие объекты, ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» ― повышение качества жизни населения. Для этого работы на объектах нацпроекта, как правило, выполняются комплексно: специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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