Более четверти военной техники Северного флота переведено на зимний режим эксплуатации

Более 25 процентов военной и специальной техники, подлежащей использованию в холодное время, года переведено на зимний режим эксплуатации. Перевод техники проходит в строгом соответствии с планом. Он начался две недели назад и продлится ещё месяц.

В ходе подготовки боевых машин, колёсной и гусеничной техники к эксплуатации в зимнее время проводится их полный технический осмотр, меняются с летних на зимние рабочие жидкости и масла, а также топливо.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к наступлению холодов в регионах, где дислоцируются части Северного флота, 100 процентов техники будет подготовлено для эксплуатации в суровых зимних условиях. Раньше всех эту работу традиционно выполняет личный состав тактических групп, дислоцированных на островах Северного Ледовитого океана, где температура воздуха уже опустилась ниже нуля.