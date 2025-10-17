Более десятка студенческих семей Мурманска пользуются детской комнатой в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш»

В Мурманском медицинском колледже продолжает успешно работать детская комната для временного пребывания детей студентов. Пространство создано в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» плана «На Севере – жить!» и направлено на поддержку семей с детьми и помощь молодым родителям в получении образования.

Комната открылась в конце августа и уже доказала свою востребованность. Благодаря ей студентам становится проще совмещать учебу и воспитание детей. Пространство оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания малышей: здесь есть развивающие игрушки, настольные игры, книги, раскраски.

«Ранее многие студентки были вынуждены пропускать занятия, потому что присмотреть за ребёнком было некому. Теперь есть такая возможность. Комната уже пользуется популярностью. В нашем колледже учатся 17 студентов, воспитывающих маленьких детей, и теперь они могут спокойно посещать занятия, зная, что малыши в надёжных руках», – рассказал директор Мурманского медицинского колледжа Андрей Савенков.

Присмотр за детьми осуществляет профессиональный педагог-воспитатель. Комната работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а при необходимости для студентов очно-заочной формы обучения открыта и в вечерние часы.

Воспитатель Олеся Гецой отметила, что с каждым ребёнком педагоги работают индивидуально: «Все зависит от возраста ребёнка и его интересов. Кто-то любит рисовать – рисуем, кто-то играет с машинками. Обязательно читаем сказки, считаем, занимаемся. Главное, чтобы каждому было интересно и комфортно».

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, первое пространство на базе учебного учреждения, созданное в рамках проекта «На Севере – малыш», реализуется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До конца года аналогичная комната появится в Мурманском арктическом университете в рамках всероссийского проекта «Помоги маме учиться».

