Мурманская область. Арктика (16+)22.11.25 11:00

Более двух миллиардов рублей направят на экологическое благополучие региона в будущем году

20 ноября в Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбопромышленному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. В центре внимания – обсуждение проекта областного бюджета на ближайшие три года в части госпрограмм, относящихся к компетенции комитета. В их числе: «Природные ресурсы и экология», «Рыбное и сельское хозяйство» и «Развитие ветеринарной службы».

«Стоимость» госпрограммы «Природные ресурсы и экология» в 2026 году составит более двух миллиардов рублей, из них свыше половины – федеральные средства на очистку акватории Кольского залива. Планируется предоставление субсидий муниципалитетам на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба.

– Актуальный вопрос для жителей Мурманской области – это экологическое благополучие. В регионе продолжается работа по обеспечению комплексной экологической защиты, включая решение такой острой проблемы, как расчистка акваторий от затонувших кораблей. Регулярно проводятся мероприятия по охране природы, ликвидации накопленного вреда окружающей среде и экологические акции, - отметил председатель профильного комитета Андрей Иванов. - Особое внимание уделяется поддержке отрасли животноводства, при этом, значительная доля средств направляется нашим молочным предприятиям, учитывая высокую значимость этого производства в структуре регионального АПК.

На реализацию госпрограммы «Рыбное и сельское хозяйство», цель которой обеспечение северян высококачественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства, в 2026 году из областного бюджета будет направлено более 590 млн рублей. Эти средства пойдут на развитие малых форм хозяйствования и кооперации, северного оленеводства, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций региона и наращивание ими объемов выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции (молока, мяса).

На госпрограмму «Развитие ветеринарной службы» будет направлено более 270 миллионов рублей, в том числе порядка 170 миллионов на финансирование деятельности ветеринарных служб и около 55 миллионов рублей составит общий объем субвенций местным бюджетам на содержание животных без владельцев.

Члены комитета согласились с объёмом финансирования госпрограмм по направлениям и направили своё заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33438/

Комментарии

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-

