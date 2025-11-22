Более двух миллиардов рублей направят на экологическое благополучие региона в будущем году

20 ноября в Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбопромышленному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. В центре внимания – обсуждение проекта областного бюджета на ближайшие три года в части госпрограмм, относящихся к компетенции комитета. В их числе: «Природные ресурсы и экология», «Рыбное и сельское хозяйство» и «Развитие ветеринарной службы».

«Стоимость» госпрограммы «Природные ресурсы и экология» в 2026 году составит более двух миллиардов рублей, из них свыше половины – федеральные средства на очистку акватории Кольского залива. Планируется предоставление субсидий муниципалитетам на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба.

– Актуальный вопрос для жителей Мурманской области – это экологическое благополучие. В регионе продолжается работа по обеспечению комплексной экологической защиты, включая решение такой острой проблемы, как расчистка акваторий от затонувших кораблей. Регулярно проводятся мероприятия по охране природы, ликвидации накопленного вреда окружающей среде и экологические акции, - отметил председатель профильного комитета Андрей Иванов. - Особое внимание уделяется поддержке отрасли животноводства, при этом, значительная доля средств направляется нашим молочным предприятиям, учитывая высокую значимость этого производства в структуре регионального АПК.

На реализацию госпрограммы «Рыбное и сельское хозяйство», цель которой обеспечение северян высококачественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства, в 2026 году из областного бюджета будет направлено более 590 млн рублей. Эти средства пойдут на развитие малых форм хозяйствования и кооперации, северного оленеводства, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций региона и наращивание ими объемов выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции (молока, мяса).

На госпрограмму «Развитие ветеринарной службы» будет направлено более 270 миллионов рублей, в том числе порядка 170 миллионов на финансирование деятельности ветеринарных служб и около 55 миллионов рублей составит общий объем субвенций местным бюджетам на содержание животных без владельцев.

Члены комитета согласились с объёмом финансирования госпрограмм по направлениям и направили своё заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33438/