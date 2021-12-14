Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 14:00
Более двух млн рублей дополнительно направили на ремонт спортшколы в Оленегорске
Правительство Мурманской области выделило 2,2 млн рублей на ремонт коммуникаций в спортшколе «Олимп» в Оленегорске. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.
«В спортивной школе «Олимп» необходимо заменить систему холодного водоснабжения. Такая потребность была выявлена во время капитального ремонта внутренних помещений. Выделенные средства позволят сделать коммуникации надежными», – отметили в министерстве строительства Мурманской области.
Ремонт планируется завершить до конца 2021 года, сообщает региональное Министерство строительства.
Фото: https://olenegorsk.gov-murman.ru/about/info/news/430004/#&gid=1&pid=1
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Последние комментарии
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
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