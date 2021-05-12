Более двух тысяч человек приняли участие в субботниках в период майских праздников

Ход уборки муниципальных образований Мурманской области в весенний период обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве региона. Подробно о проводимых мероприятиях доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Всю предпраздничную неделю, с 26 апреля, работа велась по всем направлениям: осуществлены сбор смета и помывка дорог, приведены в порядок зеленые зоны, выполнена покраска дорожных ограждений.

Как итог – собрано 3000 кубометров смета и мусора, вывезено свыше 4000 кубометров снега.

В период с 1 по 8 мая организовывались внеплановые субботники, в которых приняли участие более 2200 человек и собрано 700 кубометров мусора.

Неотъемлемый инструмент в организации уборочных мероприятий – Система мониторинга уборки территорий (СМУТ), развернутая на базе Центра управления регионом. По словам Алексея Лыженкова, система функционирует без сбоев, задания регистрируются, фиксируется их выполнение, продолжается модернизация модулей.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в завершение доклада глава региона Андрей Чибис обратил внимание на необходимость в будущем конкретизировать информацию о положении дел в том или ином муниципалитете: «Принципиально важен анализ жалоб, а также понимание конкретных проблем в каждом отдельно взятом муниципалитете», – подчеркнул губернатор.