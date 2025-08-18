Минтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельностиГотовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%
Мурманская область. Арктика (16+)18.08.25 16:15

Более двух тысяч юных северян отдохнули в оздоровительных лагерях на черноморском побережье

В Мурманской области продолжается летняя оздоровительная кампания, которая ежегодно дарит детям возможность провести каникулы с пользой и яркими впечатлениями. Одним из центральных направлений кампании стал отдых на черноморском побережье.

В лагерях Краснодарского края и Республики Крым этим летом провели время уже свыше двух тысяч школьников из Кольского Заполярья. Планируется, что всего за пределами региона отдохнут более четырёх тысяч ребят.

Оздоровительные организации «Солнечный берег», «Юбилейный», «Прометей», санаторий «Звёздочка» и «Лазурный берег» предлагают широкие программы отдыха: дети играют в спортивные игры, купаются в море, посещают мастер-классы, концерты, фестивали. Летняя кампания даёт возможность школьникам не только укрепить здоровье и набраться сил перед новым учебным годом, но и расширить кругозор. Они посещают дельфинарии, сафари-парк и аквапарки, выезжают на экскурсионные прогулки по Евпатории и Балаклаве, а также знакомятся с известными местами Крыма, такими как замок «Ласточкино гнездо» и Ливадийский дворец.

Своими впечатлениями об отдыхе в лагерях поделились сами ребята.

«Юбилейный стал для меня вторым домом. Здесь мои друзья, любимые вожатые и море положительных эмоций. Я не хочу уезжать, но знаю, что обязательно вернусь», – делится впечатлениями Варвара Щербакова из Мурманска.

«Классные вожатые в «Прометее», крутые дискотеки, интересные экскурсии и вкусное питание – здесь столько всего, что каждый день запоминается», – рассказывает Денис Баталов из Снежногорска.

«Мне нравится, что мы ходим на море каждый день, участвуем во флешмобах и зарнице. Обязательно приеду сюда в следующем году!» – добавляет Лилия Авгазина из Мурманска.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, оздоровление детей – одно из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!». В 2025 году на эти цели направлено около полумиллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Всего кампания охватит более 17 тысяч ребят. Путёвки предоставляются как на безвозмездной основе для льготных категорий, так и с родительской доплатой в размере 25% от полной стоимости. По инициативе главы региона Андрея Чибиса с 2023 года дети из семей участников СВО имеют первоочередное право на получение путёвок в оздоровительные учреждения.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551897/#&gid=1&pid=2

-

-

