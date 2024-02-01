Более двухсот компаний - потребителей услуг регионального регоператора завели «личные кабинеты» на сайте Мурманского филиала АО «Ситиматиик»

Среди тех, кто уже пользуется «личным кабинетом» – бюджетные, а также коммерческие организации, в числе которых крупная торговая сеть, подразделение производителя электрической и тепловой энергии в Заполярье, несколько десятков больших и малых предприятий.

Пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик» отмечает, что цифровизация бизнес-процессов позволяет обрабатывать поступающую информацию и обеспечивает удобство проведения многих повторяющихся, мелких, но крайне необходимых операций. Так, получив доступ к «личному кабинету», потребитель услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) может:

- оперативно направлять заявки на заключение, расторжение или изменение договора на оказание услуг по обращению с ТКО,

- в любой момент формировать платежные документы,

- отслеживать историю взаиморасчетов,

-безопасно сохранять платёжные документы,

- платить за услуга по QR-коду.

При этом регистрация в «личном кабинете» не отнимает много времени. Для этого достаточно заполнить данные о последнем УПД (счёте на оплату), ИНН и контактные данные пользователя.

В Мурманской области воспользоваться новой, современной услугой могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также собственники нежилых помещений, у которых заключён договор на оказание услуг по обращению с ТКО с Мурманским филиалом АО «Ситиматик».

Раздел «Личный кабинет» потребителя находится на сайте Мурманского филиала АО «Ситиматиик» https://51.citymatic.ru/ (раздел «Юрлицам»).

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».