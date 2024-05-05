Более двухсот мурманских нахимовцев почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

Под музыку песни Александра Александрова «Священная война» лучшие курсанты училища вынесли копию Знамени Победы – штурмовой флаг 150-й, ордена Кутузова II степени, Идрицкой стрелковой дивизии. Это знамя было поднято над Рейхстагом весной 1945 года и вот уже 79 лет является Знаменем Победы.

С наступающим праздником нахимовцев и их родителей, преподавателей и весь коллектив училища поздравили спикер областной Думы Сергей Дубовой, ветеран Военно-морского флота, вице-адмирал Юрий Бояркин и начальник филиала Нахимовского училища в г. Мурманске, контр-адмирал Валерий Мирон.

Сергей Дубовой отметил, что спустя десятилетия Знамя Победы по-прежнему служит символом несгибаемой человеческой воли и бесстрашия, символом справедливости, а День Победы остаётся неизменным днём величия и гордости россиян за свою страну и её защитников:

– Юные нахимовцы – это будущие защитники Отечества, наследники Великой Победы. Они верные продолжатели истории нашей страны и славных традиций военно-морского флота. Для них большая честь стоять сегодня здесь в строю плечом к плечу со своими товарищами, чтить подвиг ветеранов, которых, к сожалению, всё меньше. Убеждён, что светлая память о поколении победителей, их мужестве и вере в Победу будет жить в их сердцах и сохранится на долгие годы. Верю, что и эти ребята, и новые поколения граждан России будут с гордостью равняться на Знамя Победы.

Церемония поднятия Знамени Победы завершилась торжественным маршем нахимовцев.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30046/