Более километра дорожного полотна и прилегающую инфраструктуру обновят на проспекте Кирова в Мурманске

Депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Алексей Кравченко проинспектировали один из объектов дорожного ремонта, проводимого в рамках народной программы «На Севере — жить!».

Общая протяжённость ремонтируемого сегмента проспекта Кирова составляет свыше километра. Подрядная организация выполняет комплексное обновление дорожного полотна от проспекта Кольского до улицы Марата, а также на отрезке от улицы Марата до переулка Хибинского.

На данный момент дорожники завершают демонтаж старых металлических ограждений и изношенного бортового камня, параллельно ведется фрезеровка (снятие) старого асфальтового покрытия. После подготовки основания специалисты приступят к устройству нового дорожного «пирога» и укладке верхнего слоя асфальтобетонной смеси.

— В Мурманске к 110-летию запланирован большой объём работ по благоустройству дорожной сети. Всего запланирован ремонт на 29 участках: 16 в рамках народной программы «На Севере — жить!», 13 по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Важно, что реконструкция коснется не только проезжей части. Будет проведено благоустройство пешеходных зон, восстановление озеленения. Предстоит серьезная работа, чтобы юбилей наш город встретил обновленным, — прокомментировал ход работ Михаил Белошеев.

Алексей Кравченко, в свою очередь, отметил, что контроль за качеством материалов и технологией работ ведётся на всех этапах. Специалисты Управления дорожного хозяйства ежедневно отслеживают ситуацию на объекте.

