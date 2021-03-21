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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.21 18:10

Более миллиарда рублей из федерального бюджета привлечено для строительства детских садов в Мурманской области

В ходе трансляции прямого эфира «2 года за 2 часа» в соцсетях заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева рассказала о строительстве объектов образования в Заполярье.

В рамках национального проекта «Образование» в настоящее время завершается строительство новой средней общеобразовательной школы на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск. Это первая школа, которая строится в Мурманской области за последние 25 лет. Появление большой школы из пяти корпусов позволит решить проблему второй смены в Североморске.

Строительно-монтажные работы на объекте начаты в апреле 2019 года. В настоящее время усредненный процент строительной готовности в целом составляет 82%. На строительство из бюджетов разных уровней выделено более 1,2 млрд рублей. Открыть школу планируется 1 сентября этого года.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» в Мурманске начато строительство двух общеобразовательных организаций: на 500 мест на ул. Советской и на 800 мест в пер. Казарменном. В настоящее время уже определены подрядчики, ведется разработка проектно-сметной документации.

Возведение образовательных объектов ведется и в рамках национального проекта «Демография». В конце 2019 года введены в эксплуатацию три детских сада на 225 мест в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск и Печенгском районе. Ввод объектов позволил ликвидировать очередность в ЗАТО Александровск, значительно снизить число детей в очереди на получение места в детском саду в ЗАТО г. Североморск, а в Печенгском районе - пойти в детский сад малышам от 1,5 до 3 лет, ранее не посещавшим дошкольное учреждение.

В этом году завершается строительство еще пяти дошкольных образовательных организаций, в которых будет создано 646 новых мест для детей младшей возрастной категории: в ЗАТО г. Североморск (220 мест), с.п. Алакуртти Кандалакшского района (75 мест), Мурманске (80 и 196 мест), п. Мурмаши Кольского района (75 мест).

Это позволит ликвидировать «актуальную» очередь в населенных пунктах – местах дислокации военных, повысить доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, снять переуплотненность в ясельных группах.

Строительство всех объектов ведется за счёт средств бюджетов всех уровней. Из федерального бюджета привлечено более 1 млрд рублей.

 

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