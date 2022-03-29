Более миллиарда рублей выделено на утверждённый план первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона

Губернатор Андрей Чибис провёл вчера очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. На заседании был утверждён план первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.

Губернатор подчеркнул, что план включает более 80 мероприятий и позволяет поддержать жителей области в самых разных сферах. Так, план предусматривает увеличение средств «Губернаторского стартапа» для предпринимателей из малых населенных пунктов и ЗАТО до 2 млн рублей, увеличена и региональная «Зарплата мамы».

«Средства, заложенные на реализацию мероприятий регионального плана, уже превышают миллиард рублей. План будет дополняться и оперативно корректироваться с учетом меняющейся экономической обстановки», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил депутатов Мурманской областной Думы, которые сумели оперативно принять закон по продлению пониженных налоговых ставок для предпринимателей до 2025 года включительно, – такой налоговый режим является одним из самых благоприятных в России.

«Наша главная задача – чтобы все мероприятия, запланированные к реализации в рамках нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить!» были безусловно выполнены. Задача непростая, но сегодняшнее законодательство и увеличенные бюджетные инвестиции должны помочь нам выполнить её», – подчеркнул Андрей Чибис.

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко дополнила, что план включает в себя 13 разделов и 84 мероприятия по ключевым направлениям: поддержка предпринимательской инициативы, импортозамещение, промышленность, обеспечение продовольственной безопасности, строительство и благоустройство, государственные закупки, социальная поддержка граждан, в том числе поддержка рынка труда, потребительский рынок, финансы, IT-сфера, государственные закупки, транспорт и туризм.

О мониторинге цен на товары доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. Она сообщила, что мониторинг осуществляется в 89 торговых точках всех муниципалитетов и городских округов региона по 25 позициям социально значимых товаров. Данные вводятся в единую федеральную систему мониторинга. Анализ показывает, что, например, цены на сахар-песок в нашем регионе несколько ниже, чем в среднем по России и Северо-Западному федеральному округу. Рост цен на этот продукт и перебои с его наличием вызвал исключительно ажиотажный спрос. Сейчас по всем продуктовым позициям в регионе существуют запасы, поставки производятся своевременно, на полки выкладываются ритмично, сдерживая вымывание товаров в спекулятивных целях. Все обязательства по установлению наценок на социально значимые товары федеральными торговыми сетями выполняются.

Андрей Чибис призвал северян не создавать искусственный дефицит и поручил проконтролировать обеспечение поставок продовольствия также в школьные и социальные учреждения.

«Здесь также не должно быть никаких сбоев, проблем и спекуляций. Не должно создаваться иллюзии, что мы один раз проверили и забыли об этом. Необходимо ещё жёстче контролировать ситуацию с поставками продовольствия и применять все меры реагирования, чтобы никому не было повадно без повода поднимать цены», - подчеркнул глава региона.

Врио руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области Надежда Моколене сообщила, что представителями аптечных сетей в непрерывном режиме проводится работа с поставщиками по заказу и организации поставки лекарственных препаратов, в том числе лекарств с международным непатентованным наименованием «левотироксин натрия».

Эти препараты отечественного и зарубежного производства с 21 марта поступают в аптечные организации региона. Также продолжаются плановые поставки лекарственных препаратов и других фармакотерапевтических групп.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заместитель губернатора Ольга Кузнецова проинформировала, что в промышленной сфере региона ситуация стабильная, компании сохраняют свои инвестиционные планы, поддерживают занятость на необходимом уровне. Кроме этого, они сейчас нуждаются в новых кадрах, потому что большинство из них проводит обратный аутсорсинг – возвращает в периметр компаний работы и услуги, которые ранее оказывали сторонние организации. Это означает, что северяне, которые пройдут переобучение, смогут найти более интересную и высокооплачиваемую работу на заполярных предприятиях.

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