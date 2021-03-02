Более половины малых застройщиков не ждут роста доходности этого бизнеса - опрос

Более половины малых российских застройщиков (51%) не ожидают улучшения доходности девелоперского бизнеса. Об этом свидетельствуют данные опроса 104 малых застройщиков из 57 регионов РФ, проведенного аппаратом омбудсмена по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена Киселевой.

Остальные 49% настроены более оптимистично: 26% ожидают снижения расходов на оплату банковских и связанных с ними услуг при проектном финансировании, 16% ждут роста цен на квартиры, еще 7% рассчитывают на снижение цены земельных участков.

В настоящее время у 39% компаний нет проектов, готовых к выводу на рынок, но они находятся в процессе подготовки, 35% готовы выводить на рынок новые проекты, у 16% таких проектов «нет и не будет», ещё 10% только думают над новыми проектами.

Среди причин, по которым организации не выставляют новые проекты на продажу - неприемлемые расходы на оплату банковских и связанных с ними услуг при проектном финансировании (33%), неприемлемые условия по обеспечению кредита (29%), неприемлемые риски снижения спроса (19%), отсутствуют земельные участки (18%), требуется время для изменения сложившейся схемы работы компании (1%).

При этом за проектным финансированием обращалось 43% компаний, устно проконсультировались 28%, не обращались 29%. Из числа тех, кто подавал заявку на проектное финансирование, одобрение банка на указанную в заявке сумму кредита получили 25%, одобрение на сумму меньше заявленной получили 34%, еще 41% компаний получили отказ в проектном финансировании. Самые частые причины отказа - недостаток опыта застройщика, недостаток собственных средств, низкая маржинальность проекта, отсутствие необходимого обеспечения исполнения обязательств по кредиту.

Средний срок от подачи заявки на выдачу кредита до его фактического получения, по данным опроса, чаще всего составлял от трёх до шести месяцев, у пятой части респондентов (19%) - от 30 до 45 дней, ещё столько же указали срок от 45 до 90 дней. В срок от пяти до 10 дней уложились только 8% опрошенных.

«Цифры нашего исследования говорят о том, что проектное финансирование доступно в основном крупным застройщикам, реализующим большие проекты с большой маржой. В текущих реалиях модель проектного финансирования не позволяет развивать строительство в регионах с низкой покупательской способностью населения, а таких большинство. В стандартах банков заложены требования к рентабельности проектов, которая сильно ограничивает возможности региональных застройщиков. На мой взгляд, это говорит о том, что уже сейчас надо вносить изменения в критерии допуска застройщиков к проектному финансированию. Помимо этого, необходимо упростить требования кредитных организаций к подаче документов и сократить сроки рассмотрения заявок на проектное финансирование», - отметила омбудсмен по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена Киселева.

По её словам, по итогам 2020 года в 24 регионах РФ полностью остановилось строительство жилья. На текущий момент строительная отрасль демонстрирует отрицательные показатели - системное сокращение числа строительных предприятий, добавила Киселева.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом ведётся за счёт банковских кредитов.