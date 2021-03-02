Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ по волейболуМетель – с 32 км закрыт проезд по автомобильной дороге Кола -Серебрянские ГЭС
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.21 11:00

Более половины малых застройщиков не ждут роста доходности этого бизнеса - опрос

Более половины малых российских застройщиков (51%) не ожидают улучшения доходности девелоперского бизнеса. Об этом свидетельствуют данные опроса 104 малых застройщиков из 57 регионов РФ, проведенного аппаратом омбудсмена по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена Киселевой.

Остальные 49% настроены более оптимистично: 26% ожидают снижения расходов на оплату банковских и связанных с ними услуг при проектном финансировании, 16% ждут роста цен на квартиры, еще 7% рассчитывают на снижение цены земельных участков.

В настоящее время у 39% компаний нет проектов, готовых к выводу на рынок, но они находятся в процессе подготовки, 35% готовы выводить на рынок новые проекты, у 16% таких проектов «нет и не будет», ещё 10% только думают над новыми проектами.

Среди причин, по которым организации не выставляют новые проекты на продажу - неприемлемые расходы на оплату банковских и связанных с ними услуг при проектном финансировании (33%), неприемлемые условия по обеспечению кредита (29%), неприемлемые риски снижения спроса (19%), отсутствуют земельные участки (18%), требуется время для изменения сложившейся схемы работы компании (1%).

При этом за проектным финансированием обращалось 43% компаний, устно проконсультировались 28%, не обращались 29%. Из числа тех, кто подавал заявку на проектное финансирование, одобрение банка на указанную в заявке сумму кредита получили 25%, одобрение на сумму меньше заявленной получили 34%, еще 41% компаний получили отказ в проектном финансировании. Самые частые причины отказа - недостаток опыта застройщика, недостаток собственных средств, низкая маржинальность проекта, отсутствие необходимого обеспечения исполнения обязательств по кредиту.

Средний срок от подачи заявки на выдачу кредита до его фактического получения, по данным опроса, чаще всего составлял от трёх до шести месяцев, у пятой части респондентов (19%) - от 30 до 45 дней, ещё столько же указали срок от 45 до 90 дней. В срок от пяти до 10 дней уложились только 8% опрошенных.

«Цифры нашего исследования говорят о том, что проектное финансирование доступно в основном крупным застройщикам, реализующим большие проекты с большой маржой. В текущих реалиях модель проектного финансирования не позволяет развивать строительство в регионах с низкой покупательской способностью населения, а таких большинство. В стандартах банков заложены требования к рентабельности проектов, которая сильно ограничивает возможности региональных застройщиков. На мой взгляд, это говорит о том, что уже сейчас надо вносить изменения в критерии допуска застройщиков к проектному финансированию. Помимо этого, необходимо упростить требования кредитных организаций к подаче документов и сократить сроки рассмотрения заявок на проектное финансирование», - отметила омбудсмен по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена Киселева.

По её словам, по итогам 2020 года в 24 регионах РФ полностью остановилось строительство жилья. На текущий момент строительная отрасль демонстрирует отрицательные показатели - системное сокращение числа строительных предприятий, добавила Киселева.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом ведётся за счёт банковских кредитов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»
Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий.
24.02.21 21:14
Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор
Комментарий к новости:На месте недавней трагедии на озере Канентъявр представители московской медиатусовки проводят рискованные заезды
Андрей
21.02.21 15:09
Это не единственный случай в Мурманске, в образе квартирного мошенника работает Маевский Сергей Васильевич телефон подельника в Мурманске 7 951 295 17 58 квартира по которой они работали с кадастровы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент-9: дело «чёрных» риэлторов»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Рецепт победы. Звезды». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На АЗС Мурманской области рост цен на бензин почти прекратился, а оптовики начали их подымать-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 53 копейки, евро - почти на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение в Варзуге-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство предложило усилить контроль за «безвизовыми» мигрантами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика