Более половины муниципальных образований Мурманской области имеют высокий уровень долговой устойчивости

Министерством финансов Мурманской области подготовлен и направлен в Минфин России мониторинг местных бюджетов и межбюджетных отношений в Мурманской области по итогам 2021 года.

Отдельные показатели мониторинга сложились следующим образом.

Доходы местных бюджетов от налогов и сборов, нормативы отчислений от которых установлены на федеральном и региональном уровне, составили 19 260 млн рублей, с ростом к показателям 2020 года на 13,9%.

Доходы местных бюджетов от неналоговых доходов, нормативы отчислений от которых установлены на региональном уровне (плата за негативное воздействие на окружающую среду) составили 731 млн рублей, с ростом к показателям 2020 года в 2,4 раза.

В 2021 году в 19 муниципальных образованиях Мурманской области с целью обеспечения реализации инициативных проектов предусмотрены инициативные платежи, поступление которых в местные бюджеты составило 10,7 млн рублей.

В рамках реализации инициативных проектов в муниципальных образованиях проведены мероприятия по благоустройству скверов, памятников и тротуаров, установке и обустройству спортивной, детской инфраструктуры, укреплению материально-технической базы учреждений культуры, ремонтам образовательных учреждений, входных групп и подъездов многоквартирных домов.

Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть доходов местных бюджетов составили межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 33580,9 млн рублей. Рост объёма межбюджетных трансфертов по сравнению с уровнем 2020 года составил 18,3%.

В структуре межбюджетных трансфертов наибольшую долю составляют субвенции 48,0%, или 16112,9 млн рублей, субсидии 26,5%, или 8900,2 млн рублей, дотации 16,0%, или 5387,7 млн рублей, иные межбюджетные трансферты 9,5%, или 3180,2 млн рублей.

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности составили 2070,1 млн рублей.

Основными объектами капитального строительства, в отношении которых предусмотрено софинансирование, являлись детские сады и школы, спортивная инфраструктура, объекты для развития туристического кластера в Кировске, водозаборные сооружения в Териберке, пешеходный мост в Полярном.

В 2021 году с муниципальными образованиями заключены соглашения на предоставление 57 видов субсидий и 17 иных межбюджетных трансфертов.

Итоги 2021 года для местных бюджетов в целом оцениваются как положительные.

С профицитом исполнены 23 местных бюджета, с дефицитом исполнены 13 местных бюджетов. Объем дефицита бюджетов составил 284,2 млн рублей. В среднем по муниципальными образованиям отношение дефицита бюджетов к налоговым и неналоговым доходам составило 0,04%.

Более половины муниципальных образований имеют высокий уровень долговой устойчивости, сообщает Министерство финансов Мурманской области.