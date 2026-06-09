Более половины работающих жителей СЗФО ещё ни разу не брали отпуск в этом году

Более половины (58%) жителей СЗФО еще не успели потратить ни одного дня отпуска в 2026 году, 28% израсходовали отпускные дни частично, и только 4% уже отгуляли отпуск целиком, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Ещё 10% опрошенных сообщили, что не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены.

Подход к отпускным дням серьёзно отличается и в зависимости от профессии респондента. Так, самая высокая доля работников, которые уже израсходовали отпуск в этом году, зафиксирована в профессиональной сфере «Сельское хозяйство» — 16%. Напротив, весь отдых ещё впереди у 65% опрошенных из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа».

«Чаще всего жители СЗФО стараются брать отпуск в летние месяцы: 58% предпочитают август, 48% — июль, 38% — июнь. Кроме того, пользуются спросом «тёплые» сентябрь (35%) и май (26%). Самые непопулярные месяцы для отпуска — январь и февраль (по 8%). В этот период к отдыху не располагает не только погода, но и финансовый фактор: из-за малого количества рабочих дней отпускные могут не оправдать ожиданий. На выбор дат отпуска влияет и профессия: так, представители сферы «Наука, образование» чаще всех отдыхают именно летом (74% — в июле, 70% — в августе, 46% — в июне). Работники сельского хозяйства чаще других берут отпуск в ноябре (29%) и январе (13%)», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

«Лето традиционно остаётся главным отпускным сезоном: на июнь, июль и август приходится почти половина всех запланированных на год поездок продолжительностью от недели и более. При этом в этом году мы наблюдаем равномерное распределение спроса внутри летнего сезона — россияне планируют практически одинаковое количество отпусков на каждый из трёх месяцев. Для сравнения, год назад наиболее востребованным для отдыха был август, тогда на последний летний месяц приходилось до 40% всех летних бронирований», — добавляет Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

Опрос проводился с 12 по 14 мая 2026 года, участие приняли свыше 3,2 тысячи респондентов, включая жителей СЗФО.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/