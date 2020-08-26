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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.20 11:30

Более половины родителей школьников хотели бы отмены школьной формы

Расходы на сборы ребёнка в школу в мегаполисах за год выросли в среднем на 350 рублей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у родителей школьников, планируют ли они провожать детей в школу в первый день учебы, следует ли властям отменить школьную форму и сколько денег было потрачено семьями на подготовку к новому учебному году.

Власти Москвы объявили, что линейка 1 сентября будет проходить только для первоклашек и 11-классников. Некоторые регионы страны приняли похожие решения, чтобы не создавать массовые скопления людей в период эпидемии COVID-19. Трудоустроенных родителей, которые планируют брать отпуска и отгулы, чтобы проводить ребенка в школу в первый день занятий, в этом году меньше, чем в прошлом: 48% против 53% соответственно. Женщины отпрашиваются с работы 1 сентября чаще мужчин (51 и 45%). Родители моложе 34 лет — чаще россиян старше 45 лет (60 и 39%).

Минобразования приняло решение начать 2020-2021 учебный год с очного обучения, поэтому семьи закупают все необходимое для подготовки к школе. «SuperJob» узнал у родителей из городов-миллионников, сколько стоит собрать ребёнка в школу в этом году. Самые большие расходы - у семей из Новосибирска: в среднем 9500 на ребёнка-школьника, на втором месте — Красноярск (9000 рублей). Москва — на третьем месте (8700 рублей), Санкт-Петербург — на пятом (8500 рублей). По сравнению с прошлым годом больше всего расходы на сборы к школе выросли в Самаре (+700 рублей), Омске и Воронеже (+600 рублей).

Между тем власти Вологды приняли решение отменить обязательную покупку школьной формы из-за падения уровня доходов горожан. И данное решение поддержало более половины родителей школьников: 54% из них считают, что следует отменить обязательную покупку школьной формы по всей стране. Мужчины голосуют за отказ от единой формы одежды чаще женщин (59 и 49% соответственно). Больше всего же сторонников такого решения среди родителей до 34 лет (60%).

 

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