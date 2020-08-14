Более половины россиян выступают за ужесточение правил выдачи рабочих виз мигрантам

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, как россияне относятся к инициативе Дмитрия Медведева об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам.

59% россиян поддержали предложение об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам. 15% негативно отнеслись к подобной инициативе. Каждый четвертый затруднился с оценкой предложения Д. Медведева (26%).

Мужчины чаще женщин выражали одобрение предложению экс-премьера об ужесточении правил выдачи рабочих виз мигрантам: 65% против 53%. С увеличением возраста респондентов растёт число тех, кто поддерживает данную инициативу: 42% среди молодёжи до 24 лет и 68% среди россиян старше 45 лет. Уровень поддержки увеличивается и с ростом дохода опрошенных: 50% среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц и 67% среди респондентов с доходом более 80 тысяч рублей.