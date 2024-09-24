С 1 октября вступают в силу изменения в Правила пограничного режимаПРОТИВОВИРУСНЫЕ ТАБЛЕТКИ: ВАШ ЩИТ ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.24 14:30

Более полутора тысяч осмотров провели мурманские врачи в Приморске

В рамках «педиатрического десанта» с 16 по 22 сентября одиннадцать врачей-специалистов из Мурманской области провели более 1,5 тысячи осмотров детей в Приморском районе Запорожской области.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, первичная медико-санитарная помощь детскому населению была оказана хирургом, офтальмологом, эндокринологом, аллергологом-иммунологом, психиатром, отоларингологом, акушером-гинекологом, травматологом-ортопедом, неврологом, стоматологом, педиатром.

«Это уже второй выезд наших врачей в Приморск, который мы осуществляем в рамках соглашения о сотрудничестве Приморского района Запорожской области с правительством Мурманской области. По результатам осмотра на госпитализацию направили 60 пациентов, в том числе в федеральные центры – 16 человек», – отметила врач аллерголог-иммунолог, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Конец невинности». Художественный сериал, 14 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кредитный портфель бизнеса Мурманской области приблизился к 250 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 19 копеек, доллар теряет почти 6 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: «Единая линия 0051» – это самый верный и быстрый способ сообщить о проблеме с отоплением»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Губернатор Андрей Чибис повысил до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт для выполнения задач СВО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика