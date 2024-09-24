Более полутора тысяч осмотров провели мурманские врачи в Приморске

В рамках «педиатрического десанта» с 16 по 22 сентября одиннадцать врачей-специалистов из Мурманской области провели более 1,5 тысячи осмотров детей в Приморском районе Запорожской области.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, первичная медико-санитарная помощь детскому населению была оказана хирургом, офтальмологом, эндокринологом, аллергологом-иммунологом, психиатром, отоларингологом, акушером-гинекологом, травматологом-ортопедом, неврологом, стоматологом, педиатром.

«Это уже второй выезд наших врачей в Приморск, который мы осуществляем в рамках соглашения о сотрудничестве Приморского района Запорожской области с правительством Мурманской области. По результатам осмотра на госпитализацию направили 60 пациентов, в том числе в федеральные центры – 16 человек», – отметила врач аллерголог-иммунолог, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/