Более полутора тысяч туристов перевезла «Лыжная стрела» в этом сезоне

Подведены итоги курсирования пригородного электропоезда «Лыжная стрела» по маршруту Мурманск - Апатиты – Мурманск в сезоне 2021/2022. Выполняя перевозки по субботам из Мурманска и воскресеньям из Апатитов, к концу текущего сезона электричка перевезла 1606 пассажиров.

В этом году качество перевозок и уровень комфорта во время путешествия повысился. Время в пути было сокращено на 40 минут. Также весь сезон действовала акция «Зимний бонус», позволяющая пассажирам бесплатно перевозить сноуборды и лыжи в специально оборудованных местах.

Помимо этого, «Лыжная стрела» получила специализированное оформление: брендированные шторки на окнах и плакаты с изображением горнолыжных курортов Мурманской области в салонах вагонов. Приятным дополнением стал кофейный аппарат самообслуживания.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщают, что подготовка на следующий сезон уже ведётся, он также ознаменуется повышением комфорта и качества перевозок.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/