Более семи тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь на базе областных медорганизаций в 2024 году

Об этом вчера в рамках оперативного совещания доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Высокотехнологичная медицинская помощь в Мурманской области оказывается по 18 профилям. Продолжаем поддерживать объёмы её оказания на таком же высоком уровне, как и в 2023 году. В 2024 году высокотехнологичную медицинскую помощь в подведомственных медорганизациях получили 7228 пациентов, что больше, чем было запланировано как за счёт средств ОМС, так и бюджета. При этом, подчеркну, что доля высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на территории нашей области, составляет 75%, что говорит о её доступности для населения в регионе проживания», – рассказал Дмитрий Панычев.

Кроме того, в 2024 году в рамках плана «На Севере – жить» было выполнено 2137 рентгенэндоваскулярных вмешательств, 344 оперативных вмешательства на открытом сердце, из них: 224 операций – аорто-коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, 61 операция – аорто-коронарное шунтирование на работающем сердце, 59 оперативных вмешательства по протезированию клапанов сердца.

«Ключевым индикатором, важным с точки зрения высокотехнологичной медицинской помощи, является рост ожидаемой продолжительности жизни. В прошлом году нам удалось сохранить 245 жизней, что позволило обеспечить прирост ожидаемой продолжительности жизни. Если посмотреть в динамике по стране, мы одни из лидеров по этому показателю», – подчеркнул Дмитрий Панычев.