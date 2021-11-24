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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.21 11:00

Более сотни единиц техники очищают от снега региональные дороги

С первыми снегопадами на региональных дорогах началась активная уборка снега. Работы по содержанию 2012 километров автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области в рамках государственных контрактов выполняют подрядные организации ООО «УК «МДУ», ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «КДУ» и ООО «Технострой». Еще в октябре подрядчики перешли на зимнее содержание региональных автодорог с готовностью оперативного реагирования на резкое изменение погодных условий.

Подрядные организации работают в круглосуточном режиме. Всего на работах по зимнему содержанию подрядными организациями задействовано 471 человек и 168 единиц дорожной техники, в том числе 107 единиц уже работают в настоящее время.

Для борьбы с зимней гололедицей подрядчики заготовили 121 тысячу тонн фрикционных, комбинированных, жидких и химических противогололедных материалов. На мостовом переходе через Кольский Залив используются жидкие противогололедные материалы, около сотни тонн уходит за зиму.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, на части автодорог и их участков с интенсивностью движения выше 1500 автомобилей в сутки используются комбинированные и химические материалы. На автодорогах с меньшей интенсивностью движения, содержащихся под уплотненным снежным покровом, используется фрикционный противогололедный материал.

Диспетчерская служба «Мурманскавтодора» работает круглосуточно по номерам телефонов: 21-40-70 и 25-08-08. В службу поступает информация об условиях проезда по региональным автодорогам и федеральной автодороге Р-21 «Кола». Кроме того, диспетчерская поддерживает связь со всеми службами оперативного взаимодействия.

«Любой пользователь дорог может позвонить в диспетчерскую службу «Мурманскавтодора» по вопросам, связанным с дорогами регионального или межмуниципального значения: пожаловаться, рассказать о дорожной ситуации, поблагодарить за работу», – пояснил заместитель начальника «Мурманскавтодора» Павел Ворон.

Информацию для участников дорожного движения о закрытии проезда и состоянию автодорог диспетчерская служба оперативно размещает на главной странице официального сайта «Мурманскавтодора» www.madroad.ru – в разделе «Информация о состоянии дорог».

Кроме того, с пожеланиями и обращениями можно обратиться в мессенджерах Вайбер, Вотсап, Телеграмм по телефону +7-921-178-61-27.

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