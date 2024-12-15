Более сотни заполярных предпринимателей приняли участие в итоговой бизнес-конференции

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 13 декабря в Центре «Мой бизнес» в рамках деловой программы мероприятия для предпринимательского сообщества Мурманской области «Бизнес-конференция 2024» подведены итоги работы инфраструктуры поддержки бизнеса и сформированы прогнозы на следующий календарный год, определены основные тенденции поддержки и развития предпринимательства в регионе.

Мероприятие открыла заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова, отметив, что такой формат встреч – отличная возможность для предпринимателей, чтобы установить новые и укрепить действующие контакты в бизнес-среде.

«Сегодняшняя конференция является неформальной дискуссионной площадкой для диалога между органами власти, инфраструктурой поддержки бизнеса и предпринимательским сообществом, что, безусловно, положительно повлияет на развитие предпринимательства в регионе, так как для бизнеса важно чувствовать и видеть результаты своей причастности», – сказала Наталья Полуянова.

Деловая программа также включала в себя два информационных блока, посвященных таким направлениям, как молодежное и женское предпринимательство.

Кроме того, эксперты и партнеры Центра поддержки предпринимательства рассказали участникам встречи об основах ведения бизнеса, поделись достижениями за год, планами по реализации проектов по вовлечению в предпринимательскую деятельность.

В рамках мероприятия прошло торжественное награждение победителей конкурсов «Молодой предприниматель», «Предприниматель года», регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» и партнёров Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать на региональном портале: https://moibiz51.ru/, открытом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», а также по телефону «горячей линии» 8 (8152) 994-310.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/