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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.24 19:35

Более ста дзюдоистов стали участниками областных соревнований «Звёздочка Заполярья»

Федерация дзюдо Мурманской области провела традиционные областные соревнования «Звёздочка Заполярья». Состязались спортсмены в легкоатлетическом манеже Мурманска 7 и 8 декабря. На татами вышли более ста дзюдоистов в возрасте до 13 и до 15 лет.

Президент регионального отделения Федерации дзюдо Ринат Назмутдинов отметил, что данные состязания являются подготовительными к областным соревнованиям, которые пройдут в январе 2025 года. Там у спортсменов будет возможность отобраться на всероссийские соревнования.

Среди юношей и девушек до 15 лет победу одержали Алиса Романенкова, Виктория Чечулина, Ксения Мартынова, Карина Авдейчик, Майя Исакова, Карина Барабанова, Полина Полиэктова, Софья Жилко, Амир Эргашев, Эльдар Гулиев, Егор Курцев, Даниил Капитула, Александр Зубов, Илья Соценко, Виталий Кутушев, Дмитрий Пархомюк, Владимир Степанов.

Среди мальчиков и девочек до 13 лет лучшими стали Ксения Карандашева, Ксения Богатырева, Алиса Романенкова, Милослава Старцева, София Козубенко, Софья Ахметшина, Екатерина Цветкова, Варвара Домнина, Светлана Ковбаса, Семен Антонов, Ахмед Амирханов, Руслан Горбунов, Григорий Ульянков, Лев Харченко, Артем Кочанов, Герман Черагин, Дмитрий Гамов, Александр Севрюгин, Артем Пелевин.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, главными задачами проведения соревнований являются приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся дзюдо.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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