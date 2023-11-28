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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.23 11:00

Более ста спортивных и физкультурных мероприятий состоится в Мурманской области в декабре

Вчера на совещании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе в декабре.

«Месяц будет очень насыщенным на мероприятия различного уровня. Так, помимо областных чемпионатов и первенств по волейболу, баскетболу, хоккею, шахматам, футболу, самбо, лыжным гонкам и другим видам спорта первый месяц зимы ознаменуется рядом важных событий. Всего в мероприятиях примут участие более 5000 северян», – отметила глава профильного ведомства.

Светлана Наумова напомнила о старте этапов Кубка России по горнолыжному спорту. Уже завтра в Кировске состоится торжественная церемония открытия соревнований, участие в которой примет заместитель министра спорта Российской Федерации. Второй этап Кубка России пройдет 3-6 декабря в горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях. Как отметила министр спорта, соревнования проводятся в Мурманской области уже более десяти лет.

Не менее значимое мероприятие – первенство Северо-Западного федерального округа по хоккею среди юношей до 18 лет, которое состоится 7-8 декабря в Ледовом дворце города Мурманска.

Также в декабре пройдёт очередная серия домашних игр молодежной хоккейной команды «Арктика» в Первенстве НМХЛ сезона 2023/2024. В рамках предматчевых шоу уже традиционно будут организованы интерактивные площадки в холле Ледового дворца: кибер пространство, настольный и аэрохоккей, фотозона, активность «Нарисуй плакат в поддержку команды».

Продолжается реализация проектов в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», направленные на популяризацию спорта и активного образа жизни среди жителей Мурманской области.

Так, в рамках «Бодрого воскресенья» в декабре стартуют сезонные занятия по лыжным гонкам и фигурному катанию. До 10 января жители области смогут участвовать в конкурсе «Регистрируйся и побеждай», подведение итогов которого состоится 15 января в группе министерства спорта «ВКонтакте». На портале «Наш Север» до 3 декабря продлится голосование за звания «Народный тренер» и «Народная команда».

Как сообщает региональное Министерство спорта, в декабре состоится чествование спортсменов, физкультурников и ветеранов спорта, приуроченное к 100-летию Министерства спорта Мурманской области. В рамках серии мероприятий пройдут награждение лучших спортсменов региона по итогам 2023 года, подведение итогов и награждение победителей онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда», победителей и призёров соревнований на Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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